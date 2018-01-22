Зидан: "Я высоко ценю Салаха"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о вингере английского "Ливерпуля" Мохамеде Салахе.

"Салах - отличный игрок. Он доказал это в "Роме", а теперь доказывает в "Ливерпуле". Он - все еще молод и постоянно совершенствуется. Я не слишком много говорю об игроках других команд, но он -тот игрок, которого я очень высоко ценю", - приводит слова наставника королевского клуба Express.

Напомним, "Реал" контактирует с агентом Салаха. | soccernews.ru