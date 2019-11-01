Зидан ярко высказался о Мбаппе

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что думает о форварде ПСЖ Килиане Мбаппе. Об этом сообщает RMC Sport.

"Меня уже не удивляет то, что делает Мбаппе. Он один из лучших в мире. Это он доказывает своей статистикой. Для нас это ничего не меняет. ПСЖ - наш будущий соперник. Сосредоточимся на всех команде", - сказал Зидан.

Матч "Реал" - ПСЖ пройдет 26 ноября на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало игры - в 23:00 (мск).

Парижане с 9 баллами занимают 1 место в турнирной таблице группы A. "Реал" - на второй позиции.

А еще:Зидан подвёл итоги матча с "Леганесом"| http://soccernews.ru