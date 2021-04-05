Зидан ярко высказался о предстоящем матче с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм Зинедина Зидана

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о своих ожиданиях от первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Ливерпулем".

"Я считаю, что "Реал" рано списывают со счетов. Я доверяю своей команде, но мы не можем повлиять на мнение людей. Мы можем бороться, это наше сильное качество. Матч с "Ливерпулем" будет сложным, но мы будем бороться.

Клопп является топ-тренером. Он проделал потрясающую работу в "Ливерпуле". Не думаю, что травмы некоторых игроков станут проблемой для нас. Мы также потеряли многих, но мы сильны командной игрой", - приводит слова Зидана Mundo Deportivo.

Матч "Реал" - "Ливерпуль" состоится завтра, 6 апреля. Встреча пройдет в Мадриде, и начнется - в 22:00 мск.

Не пропустите: Перес сделал памятный подарок Зидану (фото). | http://soccernews.ru