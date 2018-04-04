Зидан: "Ювентус" не сдастся"

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Зидан: "Ювентус" не сдастся"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над туринским "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Криштиану находится в хорошей форме на данный момент, его товарищи по команде очень счастливы с ним. Нам нужно насладиться сегодняшним вечером, но потом нам следует подумать о тяжелой работе в преддверии следующей недели, потому что "Юве" не сдастся.

Это была отличная игра - здесь нелегко выиграть со счетом 3:0. Нам пришлось много терпеть, но на этом стадионе так часто бывает. Однако, мы всегда знаем, как вызвать проблемы у соперника", - цитирует наставника "сливочных" официальный сайт УЕФА.

Напомним, "Ювентус" уступил "Реалу" со счетом 0:3. | soccernews.ru

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