Зидан заблокировал один из трансферов "Реала"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заблокировал подписание своим клубом голкипера "Ромы" Алиссона.
Так, по сведениям испанской прессы, французский специалист наложил вето на подписание бразильца, которого видеть на "Сантьяго Бернабеу" желал лично президент "сливочных" Флорентино Перес, ввиду того, что он по-прежнему рассчитывает на нынешнего "первого номера" своей команды Кейлора Наваса. При этом Зидан не будет выступать против подписания вратаря, который в новом сезоне станет дублером костариканца.
Напомним, "Реал" близок к подписанию своего первого летнего новичка. | soccernews.ru
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