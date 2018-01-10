Зидан заблокировал трансфер Аррисабалаги по личным мотивам

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заблокировал трансфер голкипера "Атлетика" из Билльбао Кепы Аррисабалаги по личным мотивам.

Так, по сведениям sport.es, наставник "сливочных" решил отказаться от услуг 23-летнего игрока басков в интересах своего сына Луки, который является третьим вратарем королевского клуба. Приход Аррисабалаги мог бы серьезно повлиять на перспективы нахождения Зидана-младшего в стане "Реала".

Напомним, решения "Зидана" не поддерживают семь игроков "Реала". | soccernews.ru