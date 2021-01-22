Зидан заболел коронавирусом

Мадридский "Реал" объявил о выявлении коронавируса у главного тренера команды Зинедина Зидана.

Когда именно французский наставник сдал положительный тест на COVID-19, пресс-служба "сливочных" не сообщает.

В субботу "Реал" на выезде сыграет с "Алавесом". Этот матч Зидан точно пропустит.

Напомним, что безвыигрышная серия "бланкос" уже составляет три встречи подряд, что вылилось в вылет из Кубка и Суперкубка Испании.

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