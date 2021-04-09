Зидан задумался об уходе из "Реала"

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Зидан задумался об уходе из "Реала"Фото: Sven Hoppe / Global Look Press

Наставник "Реала" Зинедин Зидан может покинуть клуб по окончании сезона.

По сведениям Sport.es, 48-летний француз задумался о своем уходе из клуба из-за физической и моральной усталости.

Отмечается, что в контракте Зидана есть пункт о досрочном расторжении контракта по собственной инициативе. Соглашение тренера истекает летом 2022 года.

Зидан возглавляет "Реал" с марта 2019 года. Ранее он тренировал клуб с 2016 по 2018 год.

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