Зидан задумался об уходе из "Реала"
Фото: Sven Hoppe / Global Look Press
Наставник "Реала" Зинедин Зидан может покинуть клуб по окончании сезона.
По сведениям Sport.es, 48-летний француз задумался о своем уходе из клуба из-за физической и моральной усталости.
Отмечается, что в контракте Зидана есть пункт о досрочном расторжении контракта по собственной инициативе. Соглашение тренера истекает летом 2022 года.
Зидан возглавляет "Реал" с марта 2019 года. Ранее он тренировал клуб с 2016 по 2018 год.
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14