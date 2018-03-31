Зидан заинтересован в подписании форварда "Барселоны"

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Зидан заинтересован в подписании форварда "Барселоны"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании форварда второй команды каталонской "Барселоны" Абеля Руиса.

Как информирует sport.es, "сине-гранатовые" в ближайшее время планируют продлить контракт с 18-летним нападающим, действующее соглашение которого с клубом рассчитано до лета 2019-го года. В свою очередь "сливочные" намерены следить за ситуацией с переговорным процессом, дабы в случае его срыва, быть готовыми побороться за перспективного игрока.

Напомним, Перес назвал цену на Иско. | soccernews.ru

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