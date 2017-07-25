Зидан заинтересован в подписании французского защитника

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассматривает варианты укрепления центра обороны своей команды, информирует испанская пресса.

Так, одним из возможных кандидатов на замену Пепе, который перебрался в турецкий "Бешикташ", наставник королевского клуба видит защитника французской "Тулузы" Иссу Диопа, которому этой зимой исполнилось лишь 20 лет.

В прошлом сезоне Диоп забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 31 матче за "Тулузу".

Напомним, "Реал" достиг соглашения с "Монако" по трансферу Мбаппе.