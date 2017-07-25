Зидан заинтересован в подписании французского защитника

Теги тулузазинедин зиданреал мадридисса диоп

Зидан заинтересован в подписании французского защитникаГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассматривает варианты укрепления центра обороны своей команды, информирует испанская пресса.

Так, одним из возможных кандидатов на замену Пепе, который перебрался в турецкий "Бешикташ", наставник королевского клуба видит защитника французской "Тулузы" Иссу Диопа, которому этой зимой исполнилось лишь 20 лет.

В прошлом сезоне Диоп забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 31 матче за "Тулузу".

Напомним, "Реал" достиг соглашения с "Монако" по трансферу Мбаппе

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов