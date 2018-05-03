Зидан заинтересован в подписании хавбека сборной Франции

Теги реал мадридлионнабиль фекирзинедин зидан

Зидан заинтересован в подписании хавбека сборной ФранцииГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании полузащитника "Лиона" Набиля Фекира.

Как информирует испанская пресса, наставник королевского клуба видит в 24-летнем хавбеке "ткачей", который также способен играть в линии нападения, альтернативу форварду своей команды Кариму Бензема. Предпринять попытки заполучить ведущего игрока французского клуба "сливочные" могут уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Фекир забил 22 мяча и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за "Лион".

Напомним, "Реал" готов обменять Иско в "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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