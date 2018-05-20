Зидан заинтересован в подписании игрока "Атлетико"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании игрока другого столичного клуба "Атлетико" Лукаса Эрнандеса.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" уже попросил президента своего клуба Флорентино Переса подписать 22-летнего бека "матрасников". Однако пока руководство "Реала" оценивает целесообразность этого трансфера ввиду того, что младший брат Лукаса Тео не смог оправдать возложенных на него на "Сантьяго Бернабеу" оправданий.

В нынешнем сезоне Эрнанде-старший сделал 3 результативные передачи в 43 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Реал" заинтересовался звездой Бундеслиги. | soccernews.ru