Зидан заинтересован в подписании игрока "Атлетико"

Теги реал мадридзинедин зиданфлорентино пересатлетико мадридлукас эрнандес

Зидан заинтересован в подписании игрока "Атлетико"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании игрока другого столичного клуба "Атлетико" Лукаса Эрнандеса.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" уже попросил президента своего клуба Флорентино Переса подписать 22-летнего бека "матрасников". Однако пока руководство "Реала" оценивает целесообразность этого трансфера ввиду того, что младший брат Лукаса Тео не смог оправдать возложенных на него на "Сантьяго Бернабеу" оправданий.

В нынешнем сезоне Эрнанде-старший сделал 3 результативные передачи в 43 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Реал" заинтересовался звездой Бундеслиги. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов