Зидан заинтересован в подписании защитника "Атлетика"

Теги реал мадридзинедин зиданатлетик бильбаоэмерик ляпорт

Зидан заинтересован в подписании защитника "Атлетика"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании защитника "Атлетика" из Бильбао Эмерика Ляпорта.

Как информирует испанская пресса, наставник королевского клуба рассматривает 23-летнего бека "басков" в качестве одного из приоритетных кандидатов на усиление центра обороны своей команды.

В нынешнем сезоне Ляпорт забил 1 гол в 20 матчах за "Атлетик".

Напомним, Перес готов расстаться с пятью игроками "Реала". | soccernews.ru

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