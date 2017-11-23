Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании защитника "Атлетика" из Бильбао Эмерика Ляпорта.

Как информирует испанская пресса, наставник королевского клуба рассматривает 23-летнего бека "басков" в качестве одного из приоритетных кандидатов на усиление центра обороны своей команды.

В нынешнем сезоне Ляпорт забил 1 гол в 20 матчах за "Атлетик".

Напомним, Перес готов расстаться с пятью игроками "Реала". | soccernews.ru