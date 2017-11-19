Зидан заинтересован в подписании защитника "Челси"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании защитника лондонского "Челси" Маркоса Алонсо.

Как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" уже уведомил о своем желании заполучить 26-летнего бека "аристократов" в зимнее трансферное окно президента своего клуба Флорентино Переса. Зидан рассматривает Алонсо в качестве замены Марсело, который в текущем сезоне не демонстрирует свойственного ему уровня игры.

Напомним, Перес остался недоволен работой Зидана в текущем сезоне. | soccernews.ru