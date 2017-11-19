Зидан заинтересован в подписании защитника "Челси"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании защитника лондонского "Челси" Маркоса Алонсо.
Как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" уже уведомил о своем желании заполучить 26-летнего бека "аристократов" в зимнее трансферное окно президента своего клуба Флорентино Переса. Зидан рассматривает Алонсо в качестве замены Марсело, который в текущем сезоне не демонстрирует свойственного ему уровня игры.
Напомним, Перес остался недоволен работой Зидана в текущем сезоне. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|12
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|2
|Манчестер Юнайтед
|12
|26
|3
|Челси
|12
|25
|4
|Тоттенхэм
|12
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|5
|Ливерпуль
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|12
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|Бернли
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|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
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|10
|Хаддерсфилд Таун
|12
|15
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|Ньюкасл Юнайтед
|12
|14
|12
|Лестер Сити
|12
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|Борнмут
|12
|13
|14
|Саутгемптон
|12
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|15
|Сток Сити
|11
|12
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|12
|12
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|Вест Бромвич Альбион
|12
|10
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|9
|19
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