Зидан заинтересован в подписании защитника "Челси"

Теги флорентино пересчелсизинедин зиданхаби алонсореал мадрид

Зидан заинтересован в подписании защитника "Челси"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании защитника лондонского "Челси" Маркоса Алонсо.

Как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" уже уведомил о своем желании заполучить 26-летнего бека "аристократов" в зимнее трансферное окно президента своего клуба Флорентино Переса. Зидан рассматривает Алонсо в качестве замены Марсело, который в текущем сезоне не демонстрирует свойственного ему уровня игры.

Напомним, Перес остался недоволен работой Зидана в текущем сезоне. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Зенит" отправил пять безответных мячей в ворота "Тосно"

"Зенит" отправил пять безответных мячей в ворота "Тосно"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов