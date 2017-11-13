Зидан заинтересован в подписании защитника ПСЖ

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании защитника французского ПСЖ Преснеля Кимпембе.

Как информирует испанская пресса, наставник королевского клуба видит в 22-летнем беке парижан идеального кандидата для укрепления центра обороны своей команды.

В нынешнем сезоне Кимпембе сыграл в 10 матчах за ПСЖ, однако результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Перес определил четыре приоритетные трансферные цели "Реала" на лето. | soccernews.ru