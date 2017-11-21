Зидан заинтересован в подписании защитника ПСЖ

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании защитника французского ПСЖ Маркиньоса.

Как информирует le10sport, в королевском клубе рассматривают 23-летнего бека парижан в качестве одной из наиболее приоритетных кандидатур для усиления центра своей обороны в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Маркиньос отметился 1 результативной передачей в 14 матчах за ПСЖ.

Напомним, Зидан намерен расстаться сразу с семью игроками "Реала". | soccernews.ru