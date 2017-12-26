Зидан заинтересован в подписании зимой двух игроков

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Зидан заинтересован в подписании зимой двух игроковГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании в зимнее трансферное окно двух игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" уже сообщил президенту своего клуба Флорентино Пересу о том, что помимо приобретения голкипера "Атлетика" из Бильбао Кепы Аррисабалаги команда также нуждается в покупке опытного центрального защитника.

Напомним, "Реал" близок к подписанию нового форварда. | soccernews.ru

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