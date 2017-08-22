Зидан заинтересован в приобретении форварда

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в приобретении его клубом форварда, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, наставник "сливочных" хотел бы укрепить атаку своей команды ввиду того, что летом его команду покинул Альваро Мората, а возвращенный из аренды в немецком "Вольфсбурге" Борха Майораль не может стать полноценной заменой для ушедшего футболиста.

Напомним, также Зидан хочет заполучить в свою команду качественного центрального защитника. | soccernews.ru