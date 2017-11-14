Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в работе со сборной Франции, информирует испанская пресса.

Сообщается, что наставник "сливочных", в случае своего расставания со своим нынешним клубом, будет готов рассмотреть предложение Федерации футбола своей страны, если таковое ему последует. При этом ради работы с "трехцветными" 45-летний специалист вполне может отклонить выгодные предложения от грандов европейского футбола.

Напомним, Зидан предпочитает Кейну двух других звездных игроков. | soccernews.ru