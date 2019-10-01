Зидан заменил Куртуа после первого тайма матча с "Брюгге"
Наставник "Реала" Зинедин Зидан сменил голкипера после перерыва игру с "Брюгге".
Вместо Тибо Куртуа на поле вышел Альфонс Ареоля. Как сообщает Onda Cero, бельгийского голкипера беспокоят головокружения и проблемы с желудком.
Отметим, что после первого тайма "Реал" проигрывает "Брюгге" со счетом 2:0.
В этом сезоне Куртуа провел 8 матчей, в которых пропустил 9 голов. На счету Ареоля всего одна игра.
Читайте также: Не Россией единой! Анализируем, какие еще матчи можно посмотреть во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Не Россией единой! Анализируем, какие еще матчи можно посмотреть во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов
-
Друга Кокорина и Мамаева не выпустили на свободу по УДО
-
Интересно для тактиков, но скучно для зрителей! Разбираем центральный матч 7 тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом"
-
РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру сентября
-
Роналду намекнул на то, что в ближайшие несколько лет готов завершить карьеру
Лента новостей
-
2
Зидан заменил Куртуа после первого тайма матча с "Брюгге"
-
Шевченко прокомментировал слухи о возможной работе в "Милане"
-
"Бавария" нашла замену Левандовски в АПЛ
-
Клопп назвал вероятную дату возвращения Алиссона
-
5
Месси проделал невероятный трюк с крышечкой из-под бутылки
-
Канделаки высказалась о своем романе с украинским нападающим
-
Руководство "Спартака" одобрило кандидатуру нового тренера
-
1
Это′О с теплотой высказался о Месси
-
"Бавария" разгромила "Тоттенхэм" в юношеской Лиге УЕФА
-
4
Бывший тренер "Барселоны" не поставил Месси на 1-е место в голосовании за лучшего игрока года
-
1
Гризманн рассказал о сложностях в общении с Месси
-
Доннарумма может покинуть "Милан"
-
Экс-игрок "Зенита" Маркизио объявит о дальнейших планах в четверг
-
Семак рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит" воспитанника "Барселоны"
-
Мане высказался о своем конфликте с Салахом
-
Сборная Шотландии назвала состав на матчи с Россией и Шотландией
-
1
Алвес назвал лучшую команду в истории футбола
-
Не Россией единой! Анализируем, какие еще матчи можно посмотреть во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов
-
ПСЖ, "Реал" и "Ювентус" одержали крупные победы в юношеской Лиге УЕФА
-
Экс-тренер "Сатурна" возглавил "Урожай"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4