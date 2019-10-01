Зидан заменил Куртуа после первого тайма матча с "Брюгге"

2 Теги реал мадридклуб брюггезинедин зидантибо куртуаальфонс ареоля

Зидан заменил Куртуа после первого тайма матча с "Брюгге"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан сменил голкипера после перерыва игру с "Брюгге".

Вместо Тибо Куртуа на поле вышел Альфонс Ареоля. Как сообщает Onda Cero, бельгийского голкипера беспокоят головокружения и проблемы с желудком.

Отметим, что после первого тайма "Реал" проигрывает "Брюгге" со счетом 2:0.

В этом сезоне Куртуа провел 8 матчей, в которых пропустил 9 голов. На счету Ареоля всего одна игра.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ

Без Чакыров и Кашшаев, алжирский шарлатан ноль без палочки. Дни Зидана сочтены. После Нового года Перец его выбросит как использованный презерватив!

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