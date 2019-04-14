Зидан: "Заменить Роналду невозможно и это проблема"

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Зидан: "Заменить Роналду невозможно и это проблема"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что он думает о нападающему Криштиану Роналду, который летом перешел из королевского клуба в "Ювентус".

"Заменить Роналду невозможно и это проблема. Конечно, мы можем купить новых игроков. Но он, я уверен, не смогут делать того же, что и Криштиану. В "Реале" он творил великие дела и мы все восхищались им.

Что касается концовки сезона, то мы ничего не выиграем, но постараемся опередить "Атлетико", - приводит слова Зидана AS.

Напомним, что 34-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 годы, провел за клуб 438 матчей во всех турнирах, забил 450 голов и отдал 131 результативную передачу.

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