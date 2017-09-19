Зидан затронул тему конфликта Неймара и Кавани

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Зидан затронул тему конфликта Неймара и КаваниГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан затронул тему конфликта между форвардами французского ПСЖ Неймаром и Эдинсоном Кавани.

"Мы готовимся к матчам, и мы знаем, кто у нас ответственен за исполнение угловых и штрафных ударов, но я не буду говорить о ПСЖМеня интересует исключительно моя команда", - приводит слова наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Рамальо обвинил в конфликте Неймара и Кавани Эмери. | soccernews.ru

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