Зидан затронул тему конфликта Неймара и Кавани

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан затронул тему конфликта между форвардами французского ПСЖ Неймаром и Эдинсоном Кавани.

" Мы готовимся к матчам, и мы знаем, кто у нас ответственен за исполнение угловых и штрафных ударов, но я не буду говорить о ПСЖ. Меня интересует исключительно моя команда ", - приводит слова наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Рамальо обвинил в конфликте Неймара и Кавани Эмери. | soccernews.ru