Зидан заявил, что "Реал" не будет покупать новых игроков в зимнее трансферное окно

Теги зинедин зиданреал мадрид

Зидан заявил, что "Реал" не будет покупать новых игроков в зимнее трансферное окно

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о трансферных планах клуба этой зимой. Об этом сообщает Marca.

"Не думаю, что мы подпишем кого-то этой зимой, однако произойти может всякое. Может кто-то уйти или прийти", - сказал Зидан

После 20 туров Примеры "Реал", набрав 43 балла, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

А еще: Мбаппе прокомментировал информацию о возможном переходе в "Реал" в конце сезона| http://soccernews.ru.
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны детали перехода Кокорина в "Сочи"

Стали известны детали перехода Кокорина в "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов