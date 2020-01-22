Зидан заявил, что "Реал" не будет покупать новых игроков в зимнее трансферное окно

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о трансферных планах клуба этой зимой. Об этом сообщает Marca.

"Не думаю, что мы подпишем кого-то этой зимой, однако произойти может всякое. Может кто-то уйти или прийти", - сказал Зидан

После 20 туров Примеры "Реал", набрав 43 балла, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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