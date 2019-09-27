Зидан заявил, что все игроки "Реала" готовы к матчу с "Атлетико"

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Зидан заявил, что все игроки "Реала" готовы к матчу с "Атлетико"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, чего ждет от матча 7-го тура Примеры с "Атлетико". Об этом сообщает Marca.

"Многие говорят, что "Реал" - богатый клуб, а "Атлетико" - клуб рабочего класса, но мы тоже очень много работаем. Мы знаем, что болельщики хотят гордится своей командой, мы работаем над этим.

Завтра у нас очередной матч и мы хотим победить. У нас сложный соперник, матч будет непростой.

Вернется ли Куртуа в ворота? Я на всех рассчитываю. Все мои игроки готовы", - сказал Зидан.

Матч "Реал" - "Атлетико" состоится в субботу, 28 сентября, на "Ванда Метрополитано". Начало - в 22:00 мск.

В турнирной таблице Примеры "Реал" занимает 1 место, имея в активе 14 баллов. У "Атлетико" 13 очков и 3 позиция.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Надеюсь что Куртуа не вернется на ворота

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Дмитрий Владимирович
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