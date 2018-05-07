Зидан ждал Иньесту в подтрибунном помещении, чтобы попрощаться

После матча 36-го тура испанской Примеры между "Барселоной" и "Реалом" главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан ждал полузащитника "сине-гранатовых" Андреса Иньесту в подтрибунном помещении.

Как сообщает Marca, ожидание продлилось около пяти минут, после чего капитан каталонцев вышел из раздевалки. Зидан подошёл к Иньесте, чтобы попрощаться - они пообщались и обнялись.

Напомним, что Иньеста объявил об уходе из "Барселоны" по окончании текущего сезона.

Не пропустите: Зидан: "Не знаю, справедлива ли ничья с "Барселоной". | http://soccernews.ru