Зидан ждал Иньесту в подтрибунном помещении, чтобы попрощаться

Теги барселонареал мадридзинедин зиданандрес иньеста

Зидан ждал Иньесту в подтрибунном помещении, чтобы попрощаться

После матча 36-го тура испанской Примеры между "Барселоной" и "Реалом" главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан ждал полузащитника "сине-гранатовых" Андреса Иньесту в подтрибунном помещении.

Как сообщает Marca, ожидание продлилось около пяти минут, после чего капитан каталонцев вышел из раздевалки. Зидан подошёл к Иньесте, чтобы попрощаться - они пообщались и обнялись.

Напомним, что Иньеста объявил об уходе из "Барселоны" по окончании текущего сезона.

Не пропустите: Зидан: "Не знаю, справедлива ли ничья с "Барселоной". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 35 87
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 35 72
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
Полная таблица

топ-5 тегов