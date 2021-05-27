Зидан ждет приглашения от сборной Франции
Фото твиттер "Реала"
Экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан определился со своим будущим.
По сведениям The Telegraph, тренер намерен ждать приглашения из сборной Франции после Евро-2020. Также в услугах француза заинтересован "Тоттенхэм".
Напомним, что сейчас сборную Франции возглавляет Дидье Дешам. Под его руководством национальная команда выиграла ЧМ-2018.
Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год.
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