Зидан ждет приглашения от сборной Франции

Фото твиттер "Реала"

Экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан определился со своим будущим.

По сведениям The Telegraph, тренер намерен ждать приглашения из сборной Франции после Евро-2020. Также в услугах француза заинтересован "Тоттенхэм".

Напомним, что сейчас сборную Франции возглавляет Дидье Дешам. Под его руководством национальная команда выиграла ЧМ-2018.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год.

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