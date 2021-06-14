Зидан - журналисту: "Твоя работа - позор. Пойдем поговорим без камер"

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Зидан - журналисту: "Твоя работа - позор. Пойдем поговорим без камер"

Фото твиттер "Реала"

Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан вышел из себя во время общения с журналистом издания GOL Серджио Киранте.

Представитель СМИ спросил у французского специалиста о его уходе из королевского клуба и открытом письме с критикой в адрес руководства "бланкос".

"Ты собираешься задавать одни и те же глупые вопросы? Твоя работа - это позор. Всегда происходит одно и то же. Давай, пойдём поговорим без камер", - сказал Зидан в ответ журналисту.

48-летний тренер покинул "Реал" в конце мая, расторгнув контракт, рассчитанный ещё на один сезон.

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