Зидан - журналисту: "Твоя работа - позор. Пойдем поговорим без камер"
Фото твиттер "Реала"
Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан вышел из себя во время общения с журналистом издания GOL Серджио Киранте.
Представитель СМИ спросил у французского специалиста о его уходе из королевского клуба и открытом письме с критикой в адрес руководства "бланкос".
"Ты собираешься задавать одни и те же глупые вопросы? Твоя работа - это позор. Всегда происходит одно и то же. Давай, пойдём поговорим без камер", - сказал Зидан в ответ журналисту.
48-летний тренер покинул "Реал" в конце мая, расторгнув контракт, рассчитанный ещё на один сезон.
Не пропустите: В "Реале" недовольны поведением Зидана. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Пирло отказался возглавить клуб Серии А
-
Яя Туре получил должность в клубе РПЛ
-
Ловрен рассказал о сообщении от Клоппа после перехода в "Зенит"
-
Кьяер может стать капитаном "Милана" после инцидента с Эриксеном
-
"Севилья" может купить российского таланта
-
Месси боится заразиться коронавирусом
-
Левандовски рассмешил партнёров по сборной Польши
-
Названы соперники "Шахтёра" по товарищеским матчам на первом сборе
-
Только один игрок не тренировался сегодня в общей группе сборной России
-
Витория рассказал об отношении к критике в свой адрес
-
Месси: "Я мечтаю выиграть титул со сборной Аргентины"
-
Российский судья обслужит матч Италия – Швейцария
-
"Барселона" определилась с соперником по Кубку Гампера
-
Агент Тельо опроверг интерес "Зенита" к игроку
-
УЕФА назначил арбитров на матч Финляндия - Россия
-
1
Месси: "Сборная Аргентины никогда не зависела от меня"
-
Витория рассказал о планах работы в "Спартаке"
-
Ловрен объяснил, почему не жалеет об уходе из "Ливерпуля"
-
Зидан - журналисту: "Твоя работа - позор. Пойдем поговорим без камер"
-
"Барселона" огласила цену на Умтити
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14