Зидан: "Зимой никто не покинет "Реал", но все может случиться в плане прибытия новых игроков"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о трансферных планах своего клуба на ближайший январь.

"В зимнее трансферное окно в нашей команде не будет потерь. Но все может случиться с точки зрения прибытия новых игроков, посмотрим, что произойдет", - приводит слова наставника "сливочных" goal.com.

Напомним, Роналду провел переговоры о своем уходе из "Реала". | soccernews.ru