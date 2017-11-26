Зидан: "Зимой никто не покинет "Реал", но все может случиться в плане прибытия новых игроков"

Теги реал мадридзинедин зидан

Зидан: "Зимой никто не покинет "Реал", но все может случиться в плане прибытия новых игроков"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о трансферных планах своего клуба на ближайший январь.

"В зимнее трансферное окно в нашей команде не будет потерь. Но все может случиться с точки зрения прибытия новых игроков, посмотрим, что произойдет", - приводит слова наставника "сливочных" goal.com.

Напомним, Роналду провел переговоры о своем уходе из "Реала". | soccernews.ru

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