Зидан: "Золотой мяч"? Не собираюсь никого ставить на подиум"

Теги зинедин зиданзолотой мяч

Зидан: "Золотой мяч"? Не собираюсь никого ставить на подиум"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался отвечать на вопрос о следующем обладателе награды лучшему футболисту планеты - "Золотого мяча".

"Золотой мяч"? Я не собираюсь никого ставить на подиум. "Золотой мяч" - это награда, обладателя которой определяют болельщики", - приводит слова наставника королевского клуба Mirror.

Напомним, ключевым игроком "Реала" при Здане является Кроос. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Почему разгром "Севильи" – это круто, но радоваться пока рано

Почему разгром "Севильи" – это круто, но радоваться пока рано

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 8 22
2 Валенсия 8 18
3 Реал Мадрид 8 17
4 Атлетико Мадрид 8 16
5 Севилья 8 16
6 Леганес 8 14
7 Реал Сосьедад 8 13
8 Вильярреал 8 13
9 Бетис 8 13
10 Атлетик Бильбао 8 11
11 Леванте 8 10
12 Эспаньол 8 9
13 Сельта Виго 7 8
14 Хетафе 8 8
15 Депортиво Ла-Корунья 8 8
16 Эйбар 8 7
17 Жирона 8 6
18 Лас Пальмас 7 6
19 Алавес 8 3
20 Малага 8 1
Полная таблица

топ-5 тегов