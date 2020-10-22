Зидану грозит увольнение из "Реала"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может лишиться работы на следующей неделе.
По информации Marca, президент королевского клуба Флорентино Перес дал французскому наставнику два матча на исправление ситуации.
Напомним, что "сливочные" потерпели два домашних поражения подряд - от "Кадиса" (0:1) в Примере и "Шахтёра" (2:3) в Лиге Чемпионов.
Следующие соперники "Реала" - "Барселона" и "Боруссия" из Менхенгладбаха. Матчи состоятся в субботу и во вторник. Обе встречи будут гостевыми.
Не пропустите: Зидан прокомментировал поражение "Реала" в матче с "Шахтером". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14