Зидану грозит увольнение из "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может лишиться работы на следующей неделе.

По информации Marca, президент королевского клуба Флорентино Перес дал французскому наставнику два матча на исправление ситуации.

Напомним, что "сливочные" потерпели два домашних поражения подряд - от "Кадиса" (0:1) в Примере и "Шахтёра" (2:3) в Лиге Чемпионов.

Следующие соперники "Реала" - "Барселона" и "Боруссия" из Менхенгладбаха. Матчи состоятся в субботу и во вторник. Обе встречи будут гостевыми.

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