Зидану не нужен голкипер "Атлетика"

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Зидану не нужен голкипер "Атлетика"Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слухи о том, что его команда может пополниться голкипером "Атлетика" Кепе Аррисабалаге.

"Мне всегда было приятно работать с лучшими вратарями, и, на мой взгляд, Кейлор Навас – лучший. Всегда буду поддерживать и не сомневаться во вратарях клуба, включая Кейлора, Кико Касилью и других. Кепа – очень хороший вратарь, но он не мой голкипер", - сказал француз.

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