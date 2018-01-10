Зидану нужен в "Реале" только Фекир

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан попросил руководство клуба купить полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, сообщает Don Balon.

По сведениям издания, французский специалист не верит в возможность кардинального усиления состава в зимнее трансферное окно и хочет видеть в своей команде только Фекира.

В этом сезоне 24-летний Фекир провел за "Лион" 23 матча и забил 16 голов.

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