Зидану нужны игроки "Аякса" и "Тоттенхэма"
Наставник "Реала" Зинедин Зидан просит президента клуба Флорентино Переса подписать двух футболистов.
Как сообщает Marca, речь идет о защитнике "Аякса" Маттейсе де Лигте и хавбеке "Тоттенхэма" Кристиане Эриксене.
Напомним, что "Реал" также ведет переговоры по трансферу Эдена Азара.
В этом сезоне де Лигт провел 49 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста.
На счету Эриксена 8 забитых мячей и 17 результативных передач в 44 играх.
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