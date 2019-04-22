Зидану нужны игроки "Аякса" и "Тоттенхэма"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан просит президента клуба Флорентино Переса подписать двух футболистов.

Как сообщает Marca, речь идет о защитнике "Аякса" Маттейсе де Лигте и хавбеке "Тоттенхэма" Кристиане Эриксене.

Напомним, что "Реал" также ведет переговоры по трансферу Эдена Азара.

В этом сезоне де Лигт провел 49 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста.

На счету Эриксена 8 забитых мячей и 17 результативных передач в 44 играх.

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