Зидану поступило выгодное предложение от европейского топ-клуба
Главному тренеру мадридского "Реала" Зинедину Зидану поступило выгодное предложение от туринского "Ювентуса".
Как информирует испанская пресса, в стане "старой синьоры" определили своего бывшего игрока в качестве приоритетного кандидата на замену своему наставнику Массимилиано Аллегри, который может покинуть клуб по окончанию текущего сезона. Ввиду этого чемпионы Италии готовы платить французу больше, нежели тот получает сейчас на "Сантьяго Бернабеу".
Напомним, "Ювентус" намерен переманить защитника "Баварии". | soccernews.ru
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|Реал Мадрид
|30
|63
|4
|Валенсия
|30
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|5
|Бетис
|31
|49
|6
|Вильярреал
|30
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|Севилья
|31
|46
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|31
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|Атлетик Бильбао
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|Алавес
|31
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