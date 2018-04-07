Зидану поступило выгодное предложение от европейского топ-клуба

Теги ювентусреал мадридмассимилиано аллегризинедин зидан

Зидану поступило выгодное предложение от европейского топ-клубаГлавному тренеру мадридского "Реала" Зинедину Зидану поступило выгодное предложение от туринского "Ювентуса".

Как информирует испанская пресса, в стане "старой синьоры" определили своего бывшего игрока в качестве приоритетного кандидата на замену своему наставнику Массимилиано Аллегри, который может покинуть клуб по окончанию текущего сезона. Ввиду этого чемпионы Италии готовы платить французу больше, нежели тот получает сейчас на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, "Ювентус" намерен переманить защитника "Баварии". | soccernews.ru

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