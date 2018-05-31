Зидану предложили возобновить карьеру игрока



Французский клуб "Амьен" хочет заполучить бывшего наставника "Реала" Зинедина Зидана в качестве футболиста.

"Зинедин, если ты хочешь возобновить карьеру игрока, мы ждем с нетерпением", – говорится в заявлении, опубликованном в официальном твиттере "Амьена".

Напомним, что 45-летний Зидан завершил карьеру в 2006 году.

Не пропустите: "Реал" опубликовал прощальный ролик с Зиданом. | http://soccernews.ru