Зиеш близок к уходу из "Челси"

Фото: инстаграм Хакима Зиеша

Вингер "Челси" Хаким Зиеш намерен покинуть клуб.

Как сообщает журналист Николо Скира, футболист не входит в планы наставника команды Томаса Тухеля.

Отмечается, что в услугах Зиеша заинтересован "Милан", который готов арендовать его на два сезона с возможностью выкупа. Сам игрок не против попробовать свои силы в Италии.

"Челси" подписал Зиеша летом 2020 года. Он провел 23 игры, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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