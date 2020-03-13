Зиеш хочет перейти в "Челси" с ещё одним игроком "Аякса"

Будущий игрок "Челси" Хаким Зиеш намерен обсудить с руководством лондонского клуба возможность приобретения своего нынешнего партнёра по "Аяксу" вратаря Андре Онану.

По информации Daily Mail, марокканец и камерунец являются близкими друзьями, поэтому им хотелось бы продолжать играть вместе.

Сам Онана готов перебраться в "Челси" летом. Его трансфер может обойтись "синим" в 40-50 миллионов евро.

Зиеш согласовал свой переход в клуб АПЛ месяц назад. За него заплатят 40 миллионов евро без учёта бонусов.

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