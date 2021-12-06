Зиеш хочет вернуться в "Аякс"

Фото: инстаграм Хакима Зиеша/Автор неизвестен

Марокканский полузащитник лондонского "Челси" Хаким Зиеш заявил, что он мечтает вернуться в свой бывший клуб амстердамский "Аякс".

"Я бы хотел вернуться в "Аякс". В этом клубе у меня было прекрасное время и там я чувствовал себя как дома. Не знаю, получится ли это. Я бы вернулся, если бы все зависело от меня. Но я не могу принимать такие решения. Поэтому я просто выполняю свою работу и наслаждаюсь каждым днем", - приводит слова Зиеша Goal.

В нынешнем сезоне 28-летний Зиеш провел за "Челси" 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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