Зиеш может перейти в "Милан"
Фото: инстаграм Хакима Зиеша/Автор неизвестен
"Милан" проявляет интерес к марокканскому нападающему лондонского "Челси" Хакиму Зиешу, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, клубы пока не вступали в переговоры. Зиеш может согласиться на трансфер, так как не имеет твердого места в основном составе.
В минувшем сезоне 28-летний Зиеш провел за "Челси" 39 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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