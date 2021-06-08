Зиеш может перейти в "Милан"

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Зиеш может перейти в "Милан"

Фото: инстаграм Хакима Зиеша/Автор неизвестен

"Милан" проявляет интерес к марокканскому нападающему лондонского "Челси" Хакиму Зиешу, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, клубы пока не вступали в переговоры. Зиеш может согласиться на трансфер, так как не имеет твердого места в основном составе.

В минувшем сезоне 28-летний Зиеш провел за "Челси" 39 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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