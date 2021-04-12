Зиеш может уйти из "Челси"

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Зиеш может уйти из "Челси"Фото: Твиттер @ChelseaFC 
Форвард "Челси" Хаким Зиеш в ближайшее трансферное окно может поменять свою клубную прописку, сообщает Calciomercato.

По данным источника, 28-летнего марокканца не устраивает количество игрового времени, которое он получает в лондонском клубе. После прихода на должность главного тренера Томаса Тухеля, доверие к другим игрокам группы атаки стало гораздо выше.

Когда нападающий переходил в "Челси" из "Аякса" летом прошлого года, то играл гораздо чаще, поскольку именно бывший наставник "аристократов" Фрэнк Лампард хотел видеть игрока в команде. При Тухеле же футболист провел шесть полных матчей на скамейке запасных, а в еще семи выходил с первых минут.

В сезоне 2020/2021 Зиеш сыграл в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

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