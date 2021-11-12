Зиеш намерен покинуть "Челси" в январе

Фото твиттер "Челси"

Вингер лондонского "Челси" Хаким Зиеш собирается сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Goal.com, 28-летний футболист недоволен количеством игровой практики в составе "синих", поэтому задумался об уходе в другой клуб.

За ситуацией с будущим марокканца следит дортмундская "Боруссия".

В текущем сезоне Зиеш сыграл за "Челси" всего 10 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 38 миллионов евро.

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