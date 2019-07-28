Зиеш отклонил предложение "Севильи"

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Зиеш отклонил предложение "Севильи"

Вингер "Аякса" Хаким Зиеш заявил, что отклонил предложение "Севильи".

"Я хорошо себя чувствую в "Аяксе". Не думаю, что "Севилья" чем-то лучше "Аякса" и принял решение остаться", - приводит слова Зиеша Goal.com.

Ранее интерес к 26-летнему футболисту проявляли "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне Зиеш провел 49 матчей, забил 21 гол и отдал 28 ассистов.

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