Зиеш отклонил предложение "Севильи"
Вингер "Аякса" Хаким Зиеш заявил, что отклонил предложение "Севильи".
"Я хорошо себя чувствую в "Аяксе". Не думаю, что "Севилья" чем-то лучше "Аякса" и принял решение остаться", - приводит слова Зиеша Goal.com.
Ранее интерес к 26-летнему футболисту проявляли "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".
В прошлом сезоне Зиеш провел 49 матчей, забил 21 гол и отдал 28 ассистов.
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Фирпо назвал лучшего левого защитника в мире
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23