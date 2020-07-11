Зиеш прибыл в расположение "Челси"

Новичок "Челси" Хаким Зиеш приехал в расположение лондонского клуба.

Сегодня 27-летний марокканец провел индивидуальную тренировку на базе "синих".

Day one at Cobham for our new signing! pic.twitter.com/NaXje6EHel — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 11, 2020

Напомним, что "Челси" купил Зиеша у "Аякса" за 40 миллионов евро плюс бонусы.

Вингер заключил с английским клубом пятилетний контракт.

Не пропустите: Полузащитник "Челси" выбыл на 3-4 месяца. | http://soccernews.ru