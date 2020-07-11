Зиеш прибыл в расположение "Челси"

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Зиеш прибыл в расположение "Челси"

Новичок "Челси" Хаким Зиеш приехал в расположение лондонского клуба.

Сегодня 27-летний марокканец провел индивидуальную тренировку на базе "синих".

Напомним, что "Челси" купил Зиеша у "Аякса" за 40 миллионов евро плюс бонусы.

Вингер заключил с английским клубом пятилетний контракт.

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