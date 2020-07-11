Зиеш прибыл в расположение "Челси"
Новичок "Челси" Хаким Зиеш приехал в расположение лондонского клуба.
Сегодня 27-летний марокканец провел индивидуальную тренировку на базе "синих".
Day one at Cobham for our new signing! pic.twitter.com/NaXje6EHel— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 11, 2020
Напомним, что "Челси" купил Зиеша у "Аякса" за 40 миллионов евро плюс бонусы.
Вингер заключил с английским клубом пятилетний контракт.
Не пропустите: Полузащитник "Челси" выбыл на 3-4 месяца. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|27
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|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18