Зиеш завершил карьеру в сборной Марокко

Фото: инстаграм Зиеша\Автор неизвестен

Полузащитник "Челси" Хаким Зиеш объявил о своем решении завершить международную карьеру в сборной Марокко после окончания Кубка Африки.

"Я не вернусь в сборную Марокко. Это мое окончательное решение. Мне это ясно. Сейчас я сосредоточен на играх за "Челси". Я понимаю реакцию болельщиков, мне их жаль", - сказал марокканский хавбек.

Всего за сборную Марокко 28-летний футболист сыграл 13 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

В нынешнем сезоне Зиеш сыграл в 13 встречах АПЛ, в которых забил 3 мяча и сделал два ассиста.

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