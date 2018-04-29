Зико: "Артур может стать преемником Иньесты"

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Зико: "Артур может стать преемником Иньесты"Известный в прошлом бразильский футболист Зико оценил шансы полузащитника "Гремио" Артура заменить в каталонской "Барселоне" ее легенду Андреса Иньесту.

"У Артура есть талант, чтобы стать преемником Иньесты. Интерес "Барселоны" к нему не является совпадением. "Барселона" знает, что если игрок уходит, они должны найти ему замену среди лучших... По игровым характеристикам Артур имеет большой шанс занять место на поле Иньесты", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Вальверде назвал Иньесту незаменимым игроком. | soccernews.ru

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