Зико прокомментировал трансфер Неймара в ПСЖ

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Зико прокомментировал трансфер Неймара в ПСЖБывший тренер сборной Бразилии Зико верит в то, что переход Неймара из "Барселоны" в ПСЖ не поменяет его игры.

Напомним, что сумма трансфера составила 222 миллиона евро.

"Ничего не поменяется, он будет таким же Неймаром. Возможно, он станет большей звездой, чем был в "Барселоне". Думаю, он сделал в Испании все, что мог. Он выиграл там все титулы. Теперь ему нужен новый вызов, чтобы оставаться мотивированным. Он отличный парень, у него необыкновенный талант. Я являюсь его поклонником", - сказал он. | http://soccernews.ru

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