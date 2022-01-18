Зимбабве обыграла Гвинею на Кубке Африки
Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен
Состоялись два матча 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций в группе В. Сенегал и Малави разошлись нулевой ничьей, а Зимбабве обыграла Малави.
Сенегал, набрав пять очков, занял первое место в группе. Гвинея с 4 очками финишировала на второй позиции и также вышла в плей-офф. Малави с 4 очками осталась на третьей позиции и теперь судьба команды зависит от матчей в других группах. Зимбабве, набрав три очка, заняла четвертое место и вылетела из турнира.
Малави – Сенегал - 0:0
Малави: Тому, Сануди, Чембези, Чазия, Чирва, Моне (Честер, 67), Мадинга (Фири, 79), Банда, Идана (Нгаланде, 79), Манго, Муяба (Мбулу, 67).
Сенегал: Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс (Балло-Туре, 86), Куяте, Гуйе, Менди (Гуйе, 72), Мане, Диалло (Дьенг, 60), Диа (Дьедиу, 72).
Зимбабве – Гвинея - 2:1 (2:0)
Голы: Мусона, 26 - 1:0, Махачи, 43 - 2:0, Кейта, 49 - 2:1
Зимбабве: Шумба, Мурвира, Мудухва, Земура (Кадевере, 75), Кангва, Мусона (Басера, 46), Камусоко, Тигере, Таквара, Махачи (Чимвемве, 88), Мускве (Дубе, 75).
Гвинея: Кейта, Камара, Конте, Канте, Силла (Конате, 88), Сиссе, Кейта, Кане, Мориба (Силла, 63), Канте (Диалло, 46), Каба (Байо, 63).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1