Зимбабве обыграла Гвинею на Кубке Африки

Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен

Состоялись два матча 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций в группе В. Сенегал и Малави разошлись нулевой ничьей, а Зимбабве обыграла Малави.

Сенегал, набрав пять очков, занял первое место в группе. Гвинея с 4 очками финишировала на второй позиции и также вышла в плей-офф. Малави с 4 очками осталась на третьей позиции и теперь судьба команды зависит от матчей в других группах. Зимбабве, набрав три очка, заняла четвертое место и вылетела из турнира.

Малави – Сенегал - 0:0

Малави: Тому, Сануди, Чембези, Чазия, Чирва, Моне (Честер, 67), Мадинга (Фири, 79), Банда, Идана (Нгаланде, 79), Манго, Муяба (Мбулу, 67).

Сенегал: Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс (Балло-Туре, 86), Куяте, Гуйе, Менди (Гуйе, 72), Мане, Диалло (Дьенг, 60), Диа (Дьедиу, 72).

Зимбабве – Гвинея - 2:1 (2:0)

Голы: Мусона, 26 - 1:0, Махачи, 43 - 2:0, Кейта, 49 - 2:1

Зимбабве: Шумба, Мурвира, Мудухва, Земура (Кадевере, 75), Кангва, Мусона (Басера, 46), Камусоко, Тигере, Таквара, Махачи (Чимвемве, 88), Мускве (Дубе, 75).

Гвинея: Кейта, Камара, Конте, Канте, Силла (Конате, 88), Сиссе, Кейта, Кане, Мориба (Силла, 63), Канте (Диалло, 46), Каба (Байо, 63).

Не пропустите: Касильяс назвал Куртуа лучшим вратарем мира. | http://soccernews.ru