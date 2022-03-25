Зимний новичок ЦСКА стал лучшим игроком РПЛ в феврале и марте

Фото телеграм-канал РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи признан лучшим футболистом российской Премьер-лиги по итогам февраля и марта.

За указанный период зимний новичок армейцев забил 6 голов в 4 матчах чемпионата.

Результативность турка помогла ЦСКА победить во всех четырёх матчах РПЛ после зимней паузы.

На награду также претендовали Вилсон Исидор ("Локомотив"), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Виталий Лисакович ("Рубин") и Эдуард Сперцян ("Краснодар").

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