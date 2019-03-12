Зимний новичок "Зенита" повторил клубный рекорд

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун повторил клубный рекорд.

Форвард отметился пятью голами в своих первых пяти матчах за "Зенит". Благодаря этому он повторил достижения Анатолия Курчавенкова (1960) и Жулиано (2016).

Напомним, что 24-летний Азмун перешел в "Зенит" в январе из "Рубина". Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Форвард подписал с петербургским клубом контракт до лета 2022 года.

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