Зимний новичок "Зенита" забил пятый гол в четырех матчах



Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун отличился в матче 19-го тура чемпионата России с "Уфой" (2:1, перерыв).

Для иранца этот гол стал пятым за петербурский клуб, за который он сыграл четыре матча.

Напомним, что 24-летний Азмун перешел в "Зенит" минувшей зимой из "Рубина" за 12 миллионов евро.

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